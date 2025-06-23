edición general
La gran corrupción de la OTAN, edición 2025

La OTAN es una gigantesca maquinaria burocrático-militar que mueve enormes cantidades de dinero. Una maquinaria llena de mecanismos corruptos. La OTAN se ha caracterizado por la injerencia en los asuntos internos de los estados molestos. Ucrania, decíamos: Siguen surgiendo informes sobre la desaparición de miles de millones de dólares durante el conflicto. A través de canales confidenciales, se presiona a los principales periódicos europeos: «No publiquen, son asuntos internos de Ucrania». El objetivo es claro: encubrir el escándalo

| etiquetas: corrupcion en la guerra de ucrania , otan
4 comentarios
#2 VFR
sensacionalista es poco, pero bueno viniendo de geoestrategia que se puede esperar
#4 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
www.meneame.net/story/principio-fin-latrocinio-corrupcion-regimen-kiev
¿El principio del fin? El latrocinio y la corrupción del régimen de Kiev ya salpica directamente a Zelensky. Análisis
#3 pozz *
Otra vez el propagandista de #0 trayendo por fuente la propaganda dirigida por un nazi español al servicio del Kremlin.
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
El director: geoestrategia.eu/quienes-somos
#1 tierramar
A través de canales confidenciales, se presiona a los principales periódicos europeos: «No publiquen, son asuntos internos de Ucrania». El objetivo es claro: encubrir el escándalo y cambiar la narrativa de «se están robando miles de millones en la guerra» a «así es como funciona eficazmente el sistema anticorrupción de Ucrania»
