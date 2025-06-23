La OTAN es una gigantesca maquinaria burocrático-militar que mueve enormes cantidades de dinero. Una maquinaria llena de mecanismos corruptos. La OTAN se ha caracterizado por la injerencia en los asuntos internos de los estados molestos. Ucrania, decíamos: Siguen surgiendo informes sobre la desaparición de miles de millones de dólares durante el conflicto. A través de canales confidenciales, se presiona a los principales periódicos europeos: «No publiquen, son asuntos internos de Ucrania». El objetivo es claro: encubrir el escándalo