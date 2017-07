Gorona del Viento, la central eléctrica más cara de España: más de 1.000 euros MWh

Hace aproximadamente tres años el Ministro de Industria, Energía y Turismo, presentaba en sociedad su proyecto renovable por antonomasia: Gorona del Viento. Una central hidroeólica en la isla de El Hierro cuyo objetivo no era otro que conseguir que la isla sea autosuficiente energéticamente y no dependiera del fuel oil y que además fuera 100% renovable. Algo que no ha conseguido la central salvo algunos días contados. Se sigue quemando más fuel. Aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica, mientras el restante 40% es de Gorona.