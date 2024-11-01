Los Google Pixel se mueren al actualizar a la última versión: cuidado si tienes uno

Este fallo, conocido como bootloop, está afectando principalmente a varios modelos recientes de la gama Pixel, incluyendo dispositivos como los Pixel 6, Pixel 7 e incluso algunos Pixel 8. Según la información de la fuente, el problema aparece justo después de instalar la actualización de marzo, lo que apunta claramente a un error en el propio software distribuido por Google y no a un fallo de hardware aislado.