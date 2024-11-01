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Los Google Pixel se mueren al actualizar a la última versión: cuidado si tienes uno

Los Google Pixel se mueren al actualizar a la última versión: cuidado si tienes uno

Este fallo, conocido como bootloop, está afectando principalmente a varios modelos recientes de la gama Pixel, incluyendo dispositivos como los Pixel 6, Pixel 7 e incluso algunos Pixel 8. Según la información de la fuente, el problema aparece justo después de instalar la actualización de marzo, lo que apunta claramente a un error en el propio software distribuido por Google y no a un fallo de hardware aislado.

| etiquetas: google , pixel , actualización
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3 comentarios
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Kasterot #1 Kasterot
Joder.
Me han salido mensajes para actualizar varias veces(llevo como mes y pico diciendo que no), pero como estaba sin wifi ....
Ahora con más razón
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#2 mancebador
¿Pixel 6 y 7 recientes? xD
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#3 eugeniodl
Yo tengo un 7a, he actualizado sin problemas, toco madera.
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