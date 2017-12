Google cierra todas las cuentas de HispanTV en YouTube y Google+

Google ha eliminado, la mañana de este jueves, todas las cuentas del canal internacional en lengua española HispanTV en YouTube y Google Plus. En su mensaje, Google destaca que “no se permite el envío de spam, incluido el envío de contenido publicitario o comercial no deseado, ni de solicitudes en masa o no deseadas”. HispanTV contaba con 329.550 suscriptores y tenía 48.991 videos en YouTube.