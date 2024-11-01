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Gobierno Trump acusa a reconocida ONG de pagar a informantes para acceder al Ku Klux Klan

Gobierno Trump acusa a reconocida ONG de pagar a informantes para acceder al Ku Klux Klan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó el martes a una prominente organización de derechos civiles por el uso de dinero de donantes para pagar a informantes dentro de grupos extremistas como el Ku Klux Klan. El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que el Centro Legal del Sur para la Pobreza (SPLC, en inglés), con sede en el estado de Alabama, enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. Blanche aseguró que el SPLC habría pagado al menos 3 millones de dólares a ocho p

| etiquetas: trump , kkk , ong , acusaciones , espionaje
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3 comentarios
10 3 0 K 146 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Esto lo mete Santiago Segura en Torrente Presidente y decimos que se ha pasado de surrealista. :shit: :shit: :shit:
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azathothruna #2 azathothruna
O sea que defienden al KKK?
1 K 23
anv #3 anv *
:ffu: :ffu: Que no son el ku klux clan. Que se llaman papones y salen en semana santa. :wall: Estos no queman negros. Sólo matan judíos.
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menéame