Gobierno Trump acusa a reconocida ONG de pagar a informantes para acceder al Ku Klux Klan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó el martes a una prominente organización de derechos civiles por el uso de dinero de donantes para pagar a informantes dentro de grupos extremistas como el Ku Klux Klan. El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que el Centro Legal del Sur para la Pobreza (SPLC, en inglés), con sede en el estado de Alabama, enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. Blanche aseguró que el SPLC habría pagado al menos 3 millones de dólares a ocho p