El Gobierno de México no prevé un cambio en su política respecto a Venezuela

El gobierno de México no reconocerá al autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, informaron fuentes de cancillería. Según expresó el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al diario local El Financiero, el país no prevé cambios en su política de no intervención en la crisis política de Venezuela. El país caribeño atraviesa este miércoles una tensa jornada en las calles, donde coinciden multitudinarias marchas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.