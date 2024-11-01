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El Gobierno gastó “más de 34.000 millones de euros” en armamento en 2025
Todos los países europeos, España también, realizan la mayor parte de sus compras de armamento a empresas de Estados Unidos
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armamento
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#3
cocolisto
*
Sin parlamento ni hostias. Aquí no hay interpelación al gobierno ni por la derechuza.
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#2
DotorMaster
Cero escaños en Castilla y Leon.
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josde
#2
Un partido de una provincia sola ha sacado 1 escaño el. mientras Podemos ninguno presentándose a todas las provincias, por que sera.
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#1
UsuarioDuro
*
Sí estuviera Unidas Podemos en el gobierno no sería un gasto en armamento, sería una inversión en defensa.
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#4
josde
#1
Y en protección de féminas.
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#5
UsuarioDuro
#4
Féminas, feminos y femines.
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