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El Gobierno gastó “más de 34.000 millones de euros” en armamento en 2025

Todos los países europeos, España también, realizan la mayor parte de sus compras de armamento a empresas de Estados Unidos

| etiquetas: armamento , gasto , gobierno
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6 comentarios
8 1 3 K 70 politica
cocolisto #3 cocolisto *
Sin parlamento ni hostias. Aquí no hay interpelación al gobierno ni por la derechuza.
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#2 DotorMaster
Cero escaños en Castilla y Leon.
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josde #6 josde
#2 Un partido de una provincia sola ha sacado 1 escaño el. mientras Podemos ninguno presentándose a todas las provincias, por que sera.
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UsuarioDuro #1 UsuarioDuro *
Sí estuviera Unidas Podemos en el gobierno no sería un gasto en armamento, sería una inversión en defensa.
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josde #4 josde
#1 Y en protección de féminas. :troll:
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UsuarioDuro #5 UsuarioDuro
#4 Féminas, feminos y femines.
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