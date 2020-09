El Gobierno balear endurece las restricciones en Ibiza al no reducirse los contagios

La isla, con 620 casos por 100.000 habitantes, se convierte en el epicentro de la pandemia en el archipiélago. Se prohíben los encuentros y reuniones de más de cinco personas en todo el municipio de Ibiza.Aunque no se restringe la movilidad, se ha pedido a los vecinos no sólo que no abandonen el municipio, sino que incluso salgan de sus casas lo menos posible.