'A Glitch in the Matrix' es el documental que planteará la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación

A Glitch in the Matrix', un documental que se plantea si no estaremos formando parte de una simulación sofisticadísima con intenciones desconocidas. Todo ello examinando la profunda huella cultural que ha dejado 'Matrix', la película que provocó que a nivel popular, una cuestión que hasta el momento solo formaba parte de la teorización metafísica entrara en las conversaciones del día a día con un barniz de ciencia-ficción. El responsable es Rodney Ascher, director de 'Room 237' sobre las claves de El Resplandor de de Stanley Kubrick.