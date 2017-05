¿Por qué la gente comenta antes de leer? [ENG]

En 2014 la organización de medios estadounidenses NPR publicó un artículo y lo difundió por Facebook. El artículo se llamaba: "Why doesn't anyone read anymore?" (¿Por qué ya nadie lee?). La gente en los comentarios rápidamente saltó para evidenciar que "ellos leen". El problema es que no lo habían hecho porque el artículo pedía que quienes lo hiciesen, le diesen a "me gusta" y no comentasen. Este fenomeno es curioso incluso entre los que comparten noticias. Al menos en Facebook el 59% comparte sin ni siquiera entrar en ella. Pero ¿por qué?