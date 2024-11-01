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Genocidio en Gaza: Francia suministra armas a Israel en un "flujo continuo" desde Roissy [Fra]

Genocidio en Gaza: Francia suministra armas a Israel en un "flujo continuo" desde Roissy [Fra]

Un informe revela el papel central de Francia en la fabricación y entrega de armas a Israel. Una contundente refutación a las tranquilizadoras declaraciones de Sébastien Lecornu, que podría acarrear un procesamiento en París por "complicidad en genocidio"(..) "Entre octubre de 2023 y marzo de 2026, los fabricantes franceses enviaron más de 525 entregas de equipo militar a las industrias de defensa y aeroespacial israelíes”

| etiquetas: francia , israel , genocidio , venta de armas , sébastien lecornu
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5 comentarios
26 4 0 K 250 actualidad
mmlv #1 mmlv
Además de estos envíos, transportados en su mayoría en aviones de la compañía israelí El Al, Francia también autorizó tránsitos cruciales para el ejército israelí. Así, «entre abril y octubre de 2025, Francia autorizó el tránsito de más de 117 piezas de aviones de combate a través del aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle»
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#2 DotorMaster
Liberté, Égalité, Fraternité.
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#4 diablos_maiq *
#2 pero sobre todo Negocieté
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Tx4 #3 Tx4 *
Por eso nadie se atreve a condenar. Todos sacan tajada :take:
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Furiano.46 #5 Furiano.46
Yo siempre he dicho que no son trigo limpio...
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menéame