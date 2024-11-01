Genocidio en Gaza: Francia suministra armas a Israel en un "flujo continuo" desde Roissy [Fra]

Un informe revela el papel central de Francia en la fabricación y entrega de armas a Israel. Una contundente refutación a las tranquilizadoras declaraciones de Sébastien Lecornu, que podría acarrear un procesamiento en París por "complicidad en genocidio"(..) "Entre octubre de 2023 y marzo de 2026, los fabricantes franceses enviaron más de 525 entregas de equipo militar a las industrias de defensa y aeroespacial israelíes”