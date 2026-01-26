edición general
La Generalitat barajó el envío de “mensajes masivos” la víspera de la dana

La exjefa de gabinete de la principal investigada reveló cómo el día previo a la tragedia el Gobierno de Mazón estudió informar a los ayuntamientos del riesgo, pese a que la única alerta se envió la noche de la inundación

3 comentarios
Skiner
Tanto barajó que lo acabo descartando :troll:
(No hay que estudiar nada, hay un protocolo establecido y deberían haberlo seguido, que es avisar a la población el día anterior a un aviso rojo de la Aemet, que no vengan con milongas, lo sabían y no lo hicieron)
josde
Se les olvido, una sabia como hacerlo y el otro estaba en el Ventorro comiendo y desfogándose.
Asimismov
Habría que investigar el porqué no se envió con su debida antelación, como si hicieron en varias ocasiones posteriores, por si hubiese responsabilidades penales.
