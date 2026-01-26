La Generalitat barajó el envío de “mensajes masivos” la víspera de la dana

La exjefa de gabinete de la principal investigada reveló cómo el día previo a la tragedia el Gobierno de Mazón estudió informar a los ayuntamientos del riesgo, pese a que la única alerta se envió la noche de la inundación
(No hay que estudiar nada, hay un protocolo establecido y deberían haberlo seguido, que es avisar a la población el día anterior a un aviso rojo de la Aemet, que no vengan con milongas, lo sabían y no lo hicieron)