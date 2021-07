La Generalitat anuncia ahora que sí utilizará el fondo con dinero público para avalar a los implicados en el TdC

«Mis palabras de ayer han servido para algo. He recibido llamadas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar la disposición adicional tal y como está previsto en el decreto-ley. Y por tanto esto es lo que haremos». Con estas palabras, Jaume Giró (Junts), consejero catalán de Economía y Hacienda, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento autonómico, que finalmente la Generalitat avalará directamente a los 34 ex altos cargos del Govern que deben depositar hoy 5,4 millo