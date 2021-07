El estudio no solo demuestra que los síntomas de la depresión mejoran rápidamente tras el tratamiento con óxido nitroso inhalado. Si no que además, los beneficios pueden durar varias semanas. Sus investigadores llevan una década experimentando con el gas de la risa como antidepresivo y su aplicación en pacientes crónicos que no responde a tratamientos convencionales.