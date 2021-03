Ganaderos de Ortegal, Eume y Cedeira exigen freno a los ataques del lobo y compensaciones. (GAL)

Ni José Manuel Durán Martínez ni sus padres, que también pasaron toda la vida a pocos metros de la sierra de A Capelada, en Cedeira, habían visto lobos en la zona.En el municipio de Mañón llevan un par de años padeciendo ataques al ganado vacuno, ovino y equino, tanto en la parroquia de Mañón como en la de Grañas do Sor.«mataran o cadelo dun veciño e deixaran só o rabo e o espiñazo; o lobo ibérico non come os cans»