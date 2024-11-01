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Gabriel Rufián en el salón del ángel exterminador

Gabriel Rufián en el salón del ángel exterminador

El acto sobre la unidad de la izquierda de Rufián y Montero en Barcelona transmitió la impresión de que todo lo que se había de decir a este respecto ya se ha dicho.

| etiquetas: gabriel rufián , elsalto , izquierda , acuerdo
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1 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
A este paso la izquierda acabará siendo una. Pero también grande y libre.
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menéame