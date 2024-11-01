«Una fusión, no un matrimonio»: un antiguo colaborador de Trump desvela detalles sobre la «extraña» unión de Stephen Miller (Eng)

«Se parece más a una fusión que a un matrimonio», declaró el exfuncionario al Financial Times en un extenso reportaje publicado el sábado. «Son una pareja muy unida, pero son dos personas muy peculiares». El artículo, de la columnista Jemima Kelly, describe a los Miller como una «formidable pareja política»: Stephen, el ideólogo «introvertido y friki», y Katie, la «extrovertida y segura de sí misma» que no se anda con rodeos, cuyas «personalidades contrastadas, aunque congruentes, se complementan a la perfección».