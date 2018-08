La furia de Britney Spears contra una fan española que pagó 950 euros por verla

La artista ofrecía un 'meet and greet' en su concierto de Londres y una seguidora española accedió pagando 950 Euros. En el momento de la foto tocó la espalda de Britney y está estalló: "no iba a permitir que nadie la tocase". Pidió a seguridad que la echaran. La fan española se giró"Britney, lo siento, pero he pagado mucho por esto". Ella riendo mientras la echaban la dijo: "ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento..."