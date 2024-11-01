Fundido a negro en Canal Sur: la huelga interrumpe la emisión del programa de Juan y Medio en plena campaña electoral

La tarde de Canal Sur se queda a oscuras. A menos de cuatro horas del debate de los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, los trabajadores han interrumpido este lunes la emisión de la cadena pública. Puntual como un reloj, a las 18:00 horas —tal y como se había anunciado por parte de los sindicatos—, miles de hogares andaluces se han encontrado con una pantalla en negro al sintonizar la televisión autonómica. En mitad de la emisión en directo de La tarde, aquí y ahora, el programa conducido por Juan y Medio, la señal...