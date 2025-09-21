·
7
meneos
12
clics
Una fundación vinculada a la Iglesia deja vía libre a un pelotazo inmobiliario en Madrid
Fusara rechaza ser acusación particular en una causa que afecta a 200 familias
|
etiquetas:
:
caso fundaciones
,
iglesia
,
fusara
,
fondo buitre
58
actualidad
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
Te Objetive, bulo.
0
K
9
#2
Vespas
#1
Entiendo por tu comentario que el medio no te da toda la confianza que debería (desconozco de qué pie cojea), pero el "Caso Fundaciones" ya ha salido por Meneame varias veces más. No lo clasificaría como bulo salga donde salga.
0
K
7
#3
Jaime131
#1
Solo cuando publica algo que no gusta a la mayoría de menéame.
0
K
11
#4
Leon_Bocanegra
*
#3
me paso por el forro de los webos lo que le guste a la mayoría de meneame. Yo siempre califico de bulo las mierdas de the objetive
www.meneame.net/search?q=Objetive+bulo&w=comments&h=&o=dat
www.meneame.net/search?q=Objetive&w=comments&h=&o=date&
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
