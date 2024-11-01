edición general
9 meneos
11 clics
Funcionarios policiales, criticados por asistir a la fiesta de cumpleaños de Ben-Gvir [ENG]

Funcionarios policiales, criticados por asistir a la fiesta de cumpleaños de Ben-Gvir [ENG]

Numerosos altos mandos de la Policía de Israel y del Servicio Penitenciario de Israel asistieron el sábado por la noche a la fiesta de celebración del 50.º cumpleaños del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a pesar de las duras críticas políticas que calificaban esta iniciativa de inapropiada para los funcionarios uniformados. Entre los mandos que acudieron a la fiesta en Emunim se encontraban el comandante del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled, que se espera que abandone la policía tras completar su mandato; el comandante del

| etiquetas: críticas , cumpleaños , ministros , israel , pastel , horca
7 2 0 K 106 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 106 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No los llames sionazis que se ofenden. El pastel en cuestión.  media
4 K 69
capitan__nemo #2 capitan__nemo
#1 Solo hay que poner al carnicero de Tel avi, Netanyahu, dentro de la soga y pasa a ser un simbolo para la amplia mayoria de la humanidad. Simbolo de que el tribunal penal internacional u otro, lo tiene que juzgar y mandar a la horca como a Eichmann.
0 K 15

menéame