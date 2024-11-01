Funcionarios policiales, criticados por asistir a la fiesta de cumpleaños de Ben-Gvir [ENG]

Numerosos altos mandos de la Policía de Israel y del Servicio Penitenciario de Israel asistieron el sábado por la noche a la fiesta de celebración del 50.º cumpleaños del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a pesar de las duras críticas políticas que calificaban esta iniciativa de inapropiada para los funcionarios uniformados. Entre los mandos que acudieron a la fiesta en Emunim se encontraban el comandante del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled, que se espera que abandone la policía tras completar su mandato; el comandante del