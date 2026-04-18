Fuga de talento en Canarias

El mercado laboral canario arrastra desde hace décadas problemas de precariedad, temporalidad y bajos salarios. Ahora se suma el elevado precio de la vivienda. No son pocos los jóvenes que contemplan la salida como alternativa. La migración adopta ahora otro perfil: jóvenes cualificados que, tras años de formación, no encuentran oportunidades acordes a su preparación. Esta pérdida de capital humano limita las posibilidades de diversificación económica, al reducir perfiles profesionales necesarios para impulsar la innovación