Fuga de médicos en un hospital público de Madrid: "La privada ofrece mejores condiciones"

El Hospital Universitario del Sureste (HUS) en el municipio madrileño Arganda del Rey está bajo mínimos, y la razón principal es la fuga masiva de sanitarios hacia la sanidad privada. Patricia (nombre ficticio para proteger su anonimato), extrabajadora del centro y miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Madrileña (Mats), narra a Público esta situación crítica.

TardisKun #4 TardisKun
¿Cómo nos cargamos la pública? fácil, reduciendo personal sin despedirles, basta con no tocar su sueldo en los últimos 20 años, que ya se irán solos... eso si, cuando la cosa se complica en la privada y te derivan a la pública verás tú la risa...
#6 Jjota
#4 es que eso ya se hace, cuando la cosa se complica te derivan a la pública y adiós muy buenas.
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Ese es el problema, que cuando se intenta regular para algo bueno y que les beneficia, se mete también algo que no les gusta como lo de la posibilidad de trabajar en tu consulta privada a la vez que trabajas en la publica. Que mejoren los sueldos, que reduzcan las horas y que legislen tratando de proteger lo que todos los españoles hemos pagado en formación.
Aparte, lo de las guardiaas es un poco de coña. Tengo algunos amigos medicos y me comentan que si, que las guardias son una putada de cansancio y cuando caen en fechas no deseadas, pero esta gente complementan un aparte muy importante de su sueldo con esas guardias.
Barney_77 #1 Barney_77
Me parece una buena noticia de Publico, pero creo que le falta enfoque y contexto. ¿Es el unico hospital en el que se van? ¿Cuanto pagan mas en el hospital privado? ¿Pasa unicamente en Madsrid o en todas? ¿Cuanto estamos dispuestos a subir el sueldo a los funcionarios publicos para que se queden? ¿No hay clausulas para retener a los medicos? ¿Por que permitimos que los medicos hagan trabajo en la publica y luego tengan su consulta privada que funciona infinitamente mejor?
sotillo #2 sotillo
#1 Hombre no tienes mas que mirar la mierda sueldo de un residente después de dejarse 7 años de su vida estudiando, cualquier fontanero con la mitad de profesión ya tiene un sueldo más alto y un policía recién salido de la academia ya cobra casi el doble
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Esta claro, no lo pongo en duda. Pero eso no responde ninguna de mis preguntas. ¿Cuánto paga la Sanidad Privada? ¿No es mas fácil y barato subir los sueldos de los médicos que estar gastándote dinero en formación de nuevos médicos? Que yo sepa, la sanidad privada tampoco paga unos sueldos espectaculares en España.
El estado se ha gastado un dinero formando a los médicos de la sanidad publica, con el MIR y demás historias, que no olvidemos que sigue siendo un periodo de formación remunerada,…   » ver todo el comentario
#5 Jjota
#3 la ministra actual está intentando que los médicos no hagan 24h pasándolas 17h y quiere que los directivos no puedan trabajar en dos centros a la vez, y en las noticias han dicho que muy mal que los médicos no quieren, que se ha puesto toda la comunidad en contra de ella. No soy médico, parece que algo se está intentando perooo como siempre algo lo frena.
