Fuga de médicos en un hospital público de Madrid: "La privada ofrece mejores condiciones"

El Hospital Universitario del Sureste (HUS) en el municipio madrileño Arganda del Rey está bajo mínimos, y la razón principal es la fuga masiva de sanitarios hacia la sanidad privada. Patricia (nombre ficticio para proteger su anonimato), extrabajadora del centro y miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Madrileña (Mats), narra a Público esta situación crítica.
Aparte, lo de las guardiaas es un poco de coña. Tengo algunos amigos medicos y me comentan que si, que las guardias son una putada de cansancio y cuando caen en fechas no deseadas, pero esta gente complementan un aparte muy importante de su sueldo con esas guardias.
El estado se ha gastado un dinero formando a los médicos de la sanidad publica, con el MIR y demás historias, que no olvidemos que sigue siendo un periodo de formación remunerada,… » ver todo el comentario