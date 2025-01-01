Fuga de médicos en un hospital público de Madrid: "La privada ofrece mejores condiciones"

El Hospital Universitario del Sureste (HUS) en el municipio madrileño Arganda del Rey está bajo mínimos, y la razón principal es la fuga masiva de sanitarios hacia la sanidad privada. Patricia (nombre ficticio para proteger su anonimato), extrabajadora del centro y miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Madrileña (Mats), narra a Público esta situación crítica.