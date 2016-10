¿Qué fue del fabuloso LaserDisc?

9 meneos 128 clics

usuarios: 7 anónimos: 2 negativos: 2 compartir:

cultura karma: 49

Ya lo dije una vez: s.oy una. Me niego a tirar un aparato que sigue funcionando, por más años que tenga. ¿Qué culpa tienen de haberse quedado obsoletos? Por eso mi casa está llena de cassettes y vídeos VHS, con películas y grupos musicales que ya no existen. Me niego a desprenderme de algo que es útil.También guardo, una gy por supuesto mi querido