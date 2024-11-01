¿Fue El Camino Primitivo el primer camino jacobeo de manos de Alfonso II?

Entre la grey peregrina de signo jacobeo se tiene creído a pies juntos, un axioma que cumple a la perfección la famosa frase "una mentira mil veces dicha, se convierte en una gran verdad", o sea el llamado "efecto de la ilusión de verdad", que explica cómo la familiaridad con una afirmación puede llevar a creer que es cierta o semi cierta, y eso, es lo que sucede con respecto al famoso Camino Primitivo a Santiago y Alfonso II como primer peregrino.