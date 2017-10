Por Luis Suárez, miembro de La Comuna. ‘Tranquilo, Luis, no te alteres, no te sulfures’, o como me diría Mariano, ‘Luis ¡sé fuerte!’ Intento efectivamente mantener la serenidad, abordar este arduo trance con la máxima calma aunque me temo que en algún momento no podré contener un estallido de cólera.