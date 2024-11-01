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Por qué fracasa el intento de desactivar la huelga de médicos y hasta dónde llega el pulso con Sanidad

Por qué fracasa el intento de desactivar la huelga de médicos y hasta dónde llega el pulso con Sanidad

Los médicos plantean un argumento claro: si se trata de una norma común para todas las categorías, exigen igualdad en las condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la jornada. "Si se nos pide un desempeño específico, ese sobreesfuerzo debe ser reconocido, retribuido de forma adecuada y negociado directamente con quienes lo realizan", dicen.
Público ha trasladado a Sanidad varias cuestiones sobre el estancamiento de la negociación: si asume alguna autocrítica por su papel en el bloqueo del diálogo

| etiquetas: huelga , médicos , mónica garcía
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5 comentarios
5 3 0 K 90 SANIDAD
Feindesland #1 Feindesland
¿Pero la sanidad no está transferida a las comunidades autónomas?

Yo siempre me pierdo en eso...

:-/
1 K 28
#2 VFR
#1 quieres decir que el gobierno invade competéncias?
0 K 13
Feindesland #3 Feindesland *
#2 quiero decir que no entiendo el tema. En serio. A lo mejor es que el Gobierno invade competencias, o a lo mejor es que está pasando algo que no pillo.

Pero los médicos hacen huelga pidiendo cosas que a lo mejor deberían pedirle al que les paga, o sea, las CCAA.
0 K 20
#4 lieb
Es que el estatuto laboral es el mismo a nivel nacional. Luego, las competencias están transferidas, pero hay directrices desde el gobierno nacional.
Por otro lado, en mi comunidad autónoma también piden los médicos cosas al gobierno regional.
0 K 9

menéame