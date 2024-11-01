Por qué fracasa el intento de desactivar la huelga de médicos y hasta dónde llega el pulso con Sanidad

Los médicos plantean un argumento claro: si se trata de una norma común para todas las categorías, exigen igualdad en las condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la jornada. "Si se nos pide un desempeño específico, ese sobreesfuerzo debe ser reconocido, retribuido de forma adecuada y negociado directamente con quienes lo realizan", dicen.
Público ha trasladado a Sanidad varias cuestiones sobre el estancamiento de la negociación: si asume alguna autocrítica por su papel en el bloqueo del diálogo
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Yo siempre me pierdo en eso...
Pero los médicos hacen huelga pidiendo cosas que a lo mejor deberían pedirle al que les paga, o sea, las CCAA.
www.meneame.net/story/gobierno-da-primer-paso-estatuto-docente-aprobad
Por otro lado, en mi comunidad autónoma también piden los médicos cosas al gobierno regional.