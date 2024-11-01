Por qué fracasa el intento de desactivar la huelga de médicos y hasta dónde llega el pulso con Sanidad

Los médicos plantean un argumento claro: si se trata de una norma común para todas las categorías, exigen igualdad en las condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la jornada. "Si se nos pide un desempeño específico, ese sobreesfuerzo debe ser reconocido, retribuido de forma adecuada y negociado directamente con quienes lo realizan", dicen.

Público ha trasladado a Sanidad varias cuestiones sobre el estancamiento de la negociación: si asume alguna autocrítica por su papel en el bloqueo del diálogo