La foto de Ádám Kónya con un mensaje contra Ucrania es falsa

“El esquiador húngaro Ádám Kónya mostró el siguiente mensaje en contra de Ucrania en los Juegos Olímpicos de invierno: Todos estamos hartos de ‘U’”, afirman publicaciones en redes sociales. Están acompañadas de una fotografía de Kónya en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina con un traje de esquí y saludando. En la palma de su mano derecha y sobre su guante se distingue una etiqueta en la que se lee en inglés: Todos estamos hartos de ‘U’, pero se trata de un bulo.