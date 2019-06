La fosas que nunca deben olvidarse

Hace ya más de 40 años que en España hay democracia, para algunos no es una democracia real , para otros hay demasiadas libertades, para mi es la que hay, se puede mejorar, pero sí es democracia. Hoy, no sé el porqué caí en la pagina de la Memoria Histórica, ahí me fije el enlace de "Mapa de fosas". Terrible verlo, que cantidad de fosas hay en España, que cantidad cementerios improvisados por vecinos que se mataron entre ellos, el suceso mas triste y espantoso de la historia más recientes de España.