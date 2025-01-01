·
7618
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5085
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3898
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3030
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
2420
clics
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
más votadas
499
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red
463
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel
413
La UE se rinde a Trump, admite aranceles del 27,5% sobre los coches y del 15% al vino y le permite contaminar gratis
380
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
311
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
Forugh Farrojzad, la cineasta y poeta iraní reivindicada por su desafío al régimen
La escritora revolucionó la literatura persa a mediados del siglo XX por su defensa de la libertad de las mujeres
cultura
1 comentarios
#1
keizal
*
Edit.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
