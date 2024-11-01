Florida ejecuta al violador Michael King, su cuarta pena de muerte en menos de tres meses

El violador y asesino estadounidense Michael King recibiría este martes la inyección letal en Florida, con lo que se convertiría en el cuarto criminal ejecutado en este estado en menos de tres meses en 2026, mientras grupos civiles alertan de un ritmo "acelerado" de la pena capital. King, un hombre de 54 años, se convertiría en el trigésimo segundo reo ejecutado desde 2019 bajo la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien autorizó su muerte por el secuestro, asesinato y violación de Denise Amber Lee
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Terminarán por presentar la pena de muerte, viendo su deriva trumpista.
Hay crímenes, que no entiendo que se puedan encarar a "una reinserción".
Y tampoco veo las cárceles en este pais, un lugar, donde todos salen mejores personas.
Algo chirria y mucho, tanto en lo judicial, como en lo penal.