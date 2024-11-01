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Florida ejecuta al violador Michael King, su cuarta pena de muerte en menos de tres meses

Florida ejecuta al violador Michael King, su cuarta pena de muerte en menos de tres meses

El violador y asesino estadounidense Michael King recibiría este martes la inyección letal en Florida, con lo que se convertiría en el cuarto criminal ejecutado en este estado en menos de tres meses en 2026, mientras grupos civiles alertan de un ritmo "acelerado" de la pena capital. King, un hombre de 54 años, se convertiría en el trigésimo segundo reo ejecutado desde 2019 bajo la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien autorizó su muerte por el secuestro, asesinato y violación de Denise Amber Lee

| etiquetas: florida , michael king , pena , muerte
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4 comentarios
6 1 0 K 80 EEUU
#1 rostro
Por el titular parece que murió cuatro veces.
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Edheo #3 Edheo
#1 Exactamente el mismo problema he tenido yo... está del culo el titular
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Cehona #2 Cehona
En España cada vez más, PP y Vox buscan ampliar las condenas a los asesinos, ayer presentaron una ley populista punitiva al acecho de las últimas noticias.
Terminarán por presentar la pena de muerte, viendo su deriva trumpista.
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Edheo #4 Edheo
#2 Ufff.... pues qué quieres que te diga... que si, que será incivilizado pero... de verdad me dices que alguien que mata a su esposa, 3 de sus cuatro hijos... y uno de los supervivientes, tiene que pensar... en el dia que su padre salga de la carcel?
Hay crímenes, que no entiendo que se puedan encarar a "una reinserción".
Y tampoco veo las cárceles en este pais, un lugar, donde todos salen mejores personas.
Algo chirria y mucho, tanto en lo judicial, como en lo penal.
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menéame