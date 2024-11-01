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Física de las heces: Por qué a ti y a un elefante les lleva la misma cantidad de tiempo [Eng]  

Como expertos en dinámica de fluidos , unimos fuerzas con el cirujano colorrectal Daniel Chu y dos destacadas estudiantes de pregrado, Candice Kaminski y Morgan LaMarca, quienes filmaron la defecación y recogieron heces de 34 especies de mamíferos en el Zoológico de Atlanta para medir su densidad y viscosidad. Aprendimos que la mayoría de los elefantes y otros herbívoros producen heces flotantes, mientras que la mayoría de los tigres y otros carnívoros producen heces que se hunden. Sin darnos cuenta, también clasificamos las heces de más a meno

| etiquetas: heces , especies , estudio
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2 comentarios
1 0 0 K 20 Biologia
Cuñado #1 Cuñado
Pues será porque el elefante también se pone a mirar Menéame mientras caga :eli:
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#2 A_S
#1 lo sabía, se llevan el móvil cuando van a cagar xD
1 K 15

menéame