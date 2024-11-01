Física de las heces: Por qué a ti y a un elefante les lleva la misma cantidad de tiempo [Eng]  

Como expertos en dinámica de fluidos , unimos fuerzas con el cirujano colorrectal Daniel Chu y dos destacadas estudiantes de pregrado, Candice Kaminski y Morgan LaMarca, quienes filmaron la defecación y recogieron heces de 34 especies de mamíferos en el Zoológico de Atlanta para medir su densidad y viscosidad. Aprendimos que la mayoría de los elefantes y otros herbívoros producen heces flotantes, mientras que la mayoría de los tigres y otros carnívoros producen heces que se hunden. Sin darnos cuenta, también clasificamos las heces de más a meno