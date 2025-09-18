La Fiscalía reconoce que acusados de violencia de género fueron absueltos por el fallo de las pulseras mientras intenta minimizar el escándalo del Gobierno | España

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha admitido que hubo acusados de violencia de género que fueron absueltos por el fallo de las pulseras (de vigilancia de órden de alejamiento)
Incluso los de C's, que en principio renegaban de la ideología de género como de un perro con rabia, acabaron por montar su chiringuito feminista de recibir la pasta.
Esto es un escándalo que cuesta vidas
Todo condenado por violencia de género debe ser absuelto en base a que la condena ha sido emitida por un tribunal especial, lo que es contrario a los derechos humanos.
La única diferencia con otros juzgados de instrucción es que tiene competencias en el ámbito civil para, fundamentalmente, la adopción de las órdenes de protección de la víctima.
En resumen, que no tienes ni idea de lo que dices.