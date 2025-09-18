edición general
La Fiscalía reconoce que acusados de violencia de género fueron absueltos por el fallo de las pulseras mientras intenta minimizar el escándalo del Gobierno | España

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha admitido que hubo acusados de violencia de género que fueron absueltos por el fallo de las pulseras (de vigilancia de órden de alejamiento)

Tensk
El gobierno más feminista de la historia.
madeagle
#4 si por feminismo entendemos pulirse el presupuesto en talleres, conciertos y eventos en lugar de destinarlo a acciones realmente efectivas que pueden salvar vidas, entonces si, el mas feminista de la historia
Tensk
#5 Es como ellos mismos se venden.
akyrna
#5 Los talleres, etc. son excusas para despistar. El dinero destinado al género es financiación encubierta de partidos políticos. Cada partido monta su chiringuito feminista a donde se destina ese dinero público. No existe ninguna auditoría de qué se hace con ese dinero. El dinero va a parar al partido polítco.

Incluso los de C's, que en principio renegaban de la ideología de género como de un perro con rabia, acabaron por montar su chiringuito feminista de recibir la pasta.
omega7767
#4 claro, la culpa de que no funcionaran el transferencia entre dispositivos es de la informática Irene :roll:
Tensk
#8 La culpa no lo sé, pero responsabilidad sí de quien sea que esté al mando.
alcama
Pero lo grave es que VOX no va a los minutos de silencio.

Esto es un escándalo que cuesta vidas
maquingo
Por un momento creí que para los jueces llevar la banderita en la pulsera era, además de inmunizarte ante la Policía, también otorgaba patente de corso a la hora de violar o maltratar mujeres
akyrna
Esto de la incidencia técnica es un caso demasiado concreto.

Todo condenado por violencia de género debe ser absuelto en base a que la condena ha sido emitida por un tribunal especial, lo que es contrario a los derechos humanos.
HAL9K
#2 Los juzgados de Violencia contra la Mujer son Juzgados de Instrucción. Pueden fallar en determinados delitos leves y dictar sentencias de conformidad. Exactamente igual que cualquier otro juzgado de instrucción en el ámbito penal.
La única diferencia con otros juzgados de instrucción es que tiene competencias en el ámbito civil para, fundamentalmente, la adopción de las órdenes de protección de la víctima.

En resumen, que no tienes ni idea de lo que dices.
akyrna
#10 Tengo perfecta idea de lo que digo. Digo que son juzgados de excepción y por lo tanto contrarios a los derechos humanos. Nada en las excusas que has usado contradice este hecho.
