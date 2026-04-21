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Firefox 150 trae mejoras generales y novedades para Linux

Firefox 150 trae mejoras generales y novedades para Linux

Firefox 150 potencia la productividad con una vista dividida flexible, copia múltiple de URLs y un editor de PDF integrado para gestionar páginas. Destaca su traducción local por IA y, en Linux, la llegada de paquetes RPM oficiales. Aunque funciones como la VPN o las webapps mantienen restricciones geográficas o de sistema, la versión consolida la gestión de perfiles y la seguridad global. En resumen: Firefox evoluciona hacia una herramienta más completa sin salir del navegador.

| etiquetas: firefox , software libre , navegadores , linux
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2 comentarios
11 1 0 K 205 tecnología
josde #1 josde
La VPN o las webapps en España me parece que están capadas, por lo menos yo que lo uso no las tengo.
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litos523 #2 litos523
#1 La VPN de Firefox se va activando de forma paulatina por paises. En España aún no está, pero se activara sin mas y como el software ya la permite, simplemente aparecerá el botón para conectar.
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