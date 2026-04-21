Firefox 150 trae mejoras generales y novedades para Linux

Firefox 150 potencia la productividad con una vista dividida flexible, copia múltiple de URLs y un editor de PDF integrado para gestionar páginas. Destaca su traducción local por IA y, en Linux, la llegada de paquetes RPM oficiales. Aunque funciones como la VPN o las webapps mantienen restricciones geográficas o de sistema, la versión consolida la gestión de perfiles y la seguridad global. En resumen: Firefox evoluciona hacia una herramienta más completa sin salir del navegador.