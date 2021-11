Filma un documental sobre el final de su vida tras serle detectado un tumor inoperable

Al ferrolano Carlos Caraglia, aventurero y profesional del audiovisual, le diagnosticaron hace escasamente dos meses un tumor cerebral inoperable. La esperanza de vida, le dijeron, era de apenas medio año, pero tuvo la "suerte" de toparse con el doctor Pérez Llanos y su plazo subió a dos. Un tiempo que grabará. Ahora le "espera un tiempo con un proyecto de vida muy bonito" y con un proyecto que empieza a tomar forma: se titula My last two years, los dos últimos años, y ya está negociando con plataformas internacionales para su distribución