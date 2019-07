Las feministas odian menos a los hombres que las que no lo son

"A pesar de la creencia popular de que a las feministas no les gustan los hombres, pocos estudios han examinado la precisión empírica de este estereotipo". Así comienza el estudio de unas investigadoras de la Universidad de Houston. Uno de sus referentes era un informe que había evaluado si la actitud hacia los hombres de los universitarios y universitarias que cursan un semestre de "women studies" era distinta frente a los alumnos que no lo cursaban después de este aprendizaje. Sus actitudes hacia los hombres no variaron.