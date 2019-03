Alrededor de 150 personas han acudido a la manifestación convocada por la plataforma Women of the world, en la que participa Hazte Oír, su versión europea, Citizen Go, o la Asociación Española de Abogados Cristianos, bajo el lema "En femenino sí y en masculino también" y en respuesta a la multitudinaria manifestación del pasado 8 de marzo.