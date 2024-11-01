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"Feijóo traiciona a España: apoya a Trump e Israel". Netanyahu contra Sánchez. Análisis con Ekaizer

"Feijóo traiciona a España: apoya a Trump e Israel". Netanyahu contra Sánchez. Análisis con Ekaizer  

Abordamos los temas de última hora; como la escalada diplomática entre Israel y España a raíz de las amenazas de Netanyahu diciendo que "no toleraría la guerra diplomática" de la que acusa al gobierno de Pedro Sánchez. Hablando también del tema,tratamos la detención del militar español en el Líbano por las fuerzas de defensa israelíes y la reacción de la portavoz del Partido Popular Ester Muñoz. En cuanto a la actualidad dentro de España tenemos dos frentes judiciales abiertos:El caso Ábalos y la trama Kitchen. De esta última Ekaizer denuncia

| etiquetas: feijóo , españa , trump , israel , netanyahu , sánchez , ekaizer
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1 comentarios
27 5 3 K 189 actualidad
tricionide #1 tricionide
la derecha siempre ha traicionado a España, de ahi que traten de convencer a la gente con simbolos y tanta banderita de España
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menéame