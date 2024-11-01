edición general
8 meneos
12 clics
Feijóo pide ser “ecuánimes y ponderados” en la respuesta al genocidio de Israel en Gaza

Feijóo pide ser “ecuánimes y ponderados” en la respuesta al genocidio de Israel en Gaza

El líder del PP asegura que “lo que está haciendo Israel con la población civil de Gaza es inadmisible”, pero reprocha que Pedro Sánchez no hable “de los secuestrados”, de “los túneles bajo hospitales y los colegios” o del uso de niños como “escudos humanos”: “Hamás es el principal problema”.

| etiquetas: feijóo , pp , corrupción , israel , gaza , genocidio
7 1 0 K 80 politica
21 comentarios
7 1 0 K 80 politica
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Como apoyar a Israel sin decir que apoyo a Israel...

Feijóo siempre del lado bueno de la historia. Cobarde, mentiroso e hipócrita.

PD: Que casualidad que no ha dicho lo mismo con Rusia...
8 K 78
ezbirro #18 ezbirro
#2 Hay que ser ecuánimes y ponderados con los genocidas verdaderos hijos de puta.
0 K 7
strike5000 #19 strike5000
#2 Si hay algo que echo en falta en los propalestinos es la crítica a Hamás. Yo puedo entender que se defienda a los civiles, aunque algunos o muchos de ellos defiendan el exterminio de Israel. Ni siquiera una manifestación gritando esas consignas se merece ser disuelta a tiros. Pero que no hagan ninguna referencia a los ataques terroristas, al 7-O, a los rehenes secuestrados, etc, no me parece de recibo. Se puede estar en contra de las acciones de Israel (yo mismo estoy totalmente en contra de la política expansionista o de la forma de reprimir las manifestaciones) y estar también en contra de lanzar cohetes "a la buena de Allah", o de poner bombas en autobuses, o de apuñalar al primero que te cruzas.
0 K 10
cenutrios_unidos #21 cenutrios_unidos
#19 Claro que existe. Igual que la crítica en Israel a lo que está perpetrando su Gobierno.

Otra cosa "es que los medios de información" se dignen a informar de ello.
0 K 13
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que puto asco dan Feijóo y sus locos, locos seguidores. Si es su cuando un tonto coge una linde...
4 K 37
sotillo #20 sotillo
#1 Unos cobardes de mierda y unos vende patrias y que esta gente presuma de bandera española, no tenéis categoría ni para pisar el suelo que da de comer a todos y cada uno de vosotros
1 K 14
angelitoMagno #11 angelitoMagno
¿Ser ecúanimes? ¿Está pidiendo que la OTAN bombardee Jerusalén y Tel Aviv? :-O :-O
2 K 31
juliusK #17 juliusK
#11 si, pero es sin querer, que cosa más inútil y más desesperada el "moderado"
0 K 8
autonomator #13 autonomator *
La mierdocridad en estado puro.
1 K 26
Graffin #3 Graffin
Valiente hijo de puta.
Todos los partidos del gobierno han condenado el atentado y los secuestros, y todos exigen la liberación de los rehenes.
3 K 25
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Pedro Sánchez, hace unos meses:

Hoy me he reunido con familiares de rehenes israelíes secuestrados por Hamás en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre.
Exigimos su liberación inmediata y sin condiciones. No existe justificación para la violencia.
x.com/sanchezcastejon/status/1754906064158363899
1 K 23
Thornton #4 Thornton
Es curioso como los medios de derechas ya están cambiando su discurso sobre Israel. El PP también lo está suavizando. ¿Habrán leído alguna encuesta al respecto?
0 K 20
#6 pirat *
Torpe es poco, limitadillo, simple también...
1 K 19
makinavaja #14 makinavaja
#6 Pues como Trump... y ya ves.... xD xD xD
0 K 12
#10 tierramar *
www.xornalgalicia.com/actualidad/son-noticia/represion-en-monforte-cua Represion en Monforte. Lo ocurrido el 7 de septiembre de 2025 en Monforte de Lemos, durante la 15ª etapa de la Vuelta a España, debería escandalizar a cualquier demócrata. No se trató de un simple “incidente” aislado, sino de un episodio que desnuda el nivel de censura y criminalización de la protesta política que se ha naturalizado en nuestro país.…   » ver todo el comentario
0 K 18
reivaj01 #9 reivaj01
Estoy de acuerdo con Fakejóo en lo de ser ecuánimes.
De momento han muerto, al menos, 65.000 palestinos, habrá que buscar la forma de llegar a ese número de bajas entre los israelies.
Una vez alcanzado ese hito, iremos con la hambruna, la destrucción de infraestructuras, etc.

Disclaimer.- Toda mi vida he sido pacifista y antimilitarista, pero estamos llegando a un punto inaguantable.
1 K 16
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
Traducción:

Ecuánimes y ponderados = suaves y serviles.
0 K 12
#8 txepel *
Si nos ponemos a contextualizar el asesinato de niños y el bombardeo de hospitales “es que túneles secretos y escudos humanos” lo honesto es ir a la raíz de todo el conflicto, que no es s otra que un colonialismo criminal. Y tampoco nos interesa ser tan tan ecuánimes y ponderados.
0 K 11
Jaime131 #5 Jaime131
Respondemos, pero poquito.
0 K 11
#15 casicasi
A los tibios los vomitaré de mi boca.
Apocalipsis, 3:16.
0 K 10
#16 Inno
Es muy fácil Feijoo. Hamas es un grupo terrorista, no voy a entrar en como se ha creado ni quien, y lo que hizo fue un acto terrorista contra israelís. Lo cual condeno enérgicamente como no puede ser de otra manera, De igual forma, el estado de Israel, ha estado cometiendo delitos contra palestina, colonos ocupando mas tierras expulsando a los que allí viven durante mucho tiempo. La respuesta de Israel no es en legitima defensa, defenderse es otra cosa. Esta utilizando todo su poder militar…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame