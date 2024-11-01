Feijóo pide ser “ecuánimes y ponderados” en la respuesta al genocidio de Israel en Gaza

El líder del PP asegura que “lo que está haciendo Israel con la población civil de Gaza es inadmisible”, pero reprocha que Pedro Sánchez no hable “de los secuestrados”, de “los túneles bajo hospitales y los colegios” o del uso de niños como “escudos humanos”: “Hamás es el principal problema”.
Feijóo siempre del lado bueno de la historia. Cobarde, mentiroso e hipócrita.
PD: Que casualidad que no ha dicho lo mismo con Rusia...
Otra cosa "es que los medios de información" se dignen a informar de ello.
Todos los partidos del gobierno han condenado el atentado y los secuestros, y todos exigen la liberación de los rehenes.
Hoy me he reunido con familiares de rehenes israelíes secuestrados por Hamás en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre.
Exigimos su liberación inmediata y sin condiciones. No existe justificación para la violencia.
x.com/sanchezcastejon/status/1754906064158363899
De momento han muerto, al menos, 65.000 palestinos, habrá que buscar la forma de llegar a ese número de bajas entre los israelies.
Una vez alcanzado ese hito, iremos con la hambruna, la destrucción de infraestructuras, etc.
Disclaimer.- Toda mi vida he sido pacifista y antimilitarista, pero estamos llegando a un punto inaguantable.
Ecuánimes y ponderados = suaves y serviles.
Apocalipsis, 3:16.