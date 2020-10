Fauci avisa de que la normalidad podría no recuperarse hasta 2022

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido de que la "apariencia de normalidad" tras la pandemia de covid-19 podría no llegar hasta 2022. Fauci aseguró la semana pasada que la nación norteamericana no está inmersa en una segunda ola de contagios de coronavirus "porque la primera ola no terminó".