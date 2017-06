Las farmacias se han convertido en un bazar: homeopatía y pseudoremedios mientras conservan sus privilegios

«Porque vende (y una farmacia no deja de ser un negocio)». «Porque el cliente la pide (y es más cómodo dársela que explicar que no funciona)». «Porque hay farmacias que creen en ella». «Porque las administraciones no hacen nada». «Porque cuentan con "avales" dentro de la Profesión». «Porque es una moda que no se pueden permitir pasar por alto...» Ese es el motivo, según lo que los propios farmacéuticos nos han explicado, de que baste bajar a la farmacia más cercana para comprobar que se ha llenado de complementos alimenticios extraños [...]