¿Por qué faltan camareros y albañiles? Estas son las profesiones con más demanda y menos candidatos en 2025

Aunque existen variaciones menores entre los datos de los informes del Sepe y la EAL, al desglosar los grupos primarios de ocupación, el informe identifica cuatro profesiones que aparecen de manera consistente en ambas encuestas como las más complicadas de cubrir: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles. Estas ocupaciones no solo destacan por su recurrencia en las listas de desajustes, sino también por el impacto que generan en sectores vitales como la hostelería, el transporte y la construcción.
Claro que la inmigración es riqueza: para los de siempre.
Pero el sector en general está altamente precarizado.
Así que no, no considero la albañilería una trabajo mal remunerado.
Busca mejor, que hay muchos albañiles que buscan y buscan hacer chaperones y no encuentran clientes.
En zona muy turística al menos, que es el que ha sido mis caso, es complicado encontrar albañiles. Y tienes que pagarlo (insisto, cosa que me parece estupenda, pero que de precario nada).
Quizas esa concepcion es el problema
"Si atendemos al tipo de dificultades para cubrir un puesto de trabajo, la más frecuente es la “dificultad para acordar las condiciones laborales (salario, jornada, horarios, ...)” con un 34,2%, seguido de la “falta de experiencia” con un 31,4%. La dificultad menos frecuente es “falta de competencias digitales en los candidatos (seguridad, contenido digital, manejo de softwares de comunicación, etc.)” con un 3,0%."
Es decir, que no quieren pagar más. Es una simple cuestión de salarios.
Compárese lo que transmite el artículo con la realidad.
cc/ #1
Hace falta ser xenófobo.
Una de las razones por las que una empresa puede calificar un empleo "de difícil cobertura" es que los trabajadores piden un salario que ella no está dispuesta a ofrecer.
Es decir que pagan tan poco que al trabajador le sale a pérdidas coger el trabajo.
Y con todo y con eso, España es el país de la UE donde más rápido se cubren los empleos, más o menos a la velocidad de los más rápidos, Bulgaria creo que era el otro.
#0 estamos en el país con más paro de la UE y de la OCDE. Usa un poco el sentido común antes de enviar estas "noticias" que son más patraña que otra cosa.
Yo es que no le veo la ventaja a enviar mentiras. Las mentiras se extienden, sobre todo entre los que no van más allá de leer el titular.