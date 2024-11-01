¿Por qué faltan camareros y albañiles? Estas son las profesiones con más demanda y menos candidatos en 2025

Aunque existen variaciones menores entre los datos de los informes del Sepe y la EAL, al desglosar los grupos primarios de ocupación, el informe identifica cuatro profesiones que aparecen de manera consistente en ambas encuestas como las más complicadas de cubrir: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles. Estas ocupaciones no solo destacan por su recurrencia en las listas de desajustes, sino también por el impacto que generan en sectores vitales como la hostelería, el transporte y la construcción.