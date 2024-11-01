edición general
¿Por qué faltan camareros y albañiles? Estas son las profesiones con más demanda y menos candidatos en 2025

Aunque existen variaciones menores entre los datos de los informes del Sepe y la EAL, al desglosar los grupos primarios de ocupación, el informe identifica cuatro profesiones que aparecen de manera consistente en ambas encuestas como las más complicadas de cubrir: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles. Estas ocupaciones no solo destacan por su recurrencia en las listas de desajustes, sino también por el impacto que generan en sectores vitales como la hostelería, el transporte y la construcción.

Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
que casualidad que son las mas precarias y peor pagadas... no se me ocurre por que nadie quiere esos trabajos oye...
yabumethod #2 yabumethod
#1 luego vendran con el argumento xenofobo de que para eso estan los inmigrantes y asi seguiremos, con condiciones de mierda en esas profesiones.
Feindesland #4 Feindesland
#2 ¿Y por qué te parece a ti que se trae gente d efuera en vez de subir los salarios?

Claro que la inmigración es riqueza: para los de siempre.
Chinchorro #5 Chinchorro
#1 La de camarero sin duda, pero la de albañil... he pagado una reforma en una casa este año a precio de caviar beluga. Que muy bien, oye, dos semanas a destajo poniendo la casa a punto después de años sin tocar, pero ¿mal pagados los albañiles? De eso nada.
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#5 Lo que vale una obra no es lo que cobra el albañil, tanto si es autónomo como si no.
Chinchorro #8 Chinchorro *
#7 Van materiales a parte si es a lo que te refieres. Yo he pagado mano de obra Y materiales.
ingenierodepalillos #11 ingenierodepalillos
#8 Yo solo digo, que las máquinas se joden, las furgos se joden, a veces hay espacios muertos entre obra y obra, al final del año, no ganan tanto como parece.
Chinchorro #13 Chinchorro
#11 Si, claro, eso pasa en todos los trabajos. Pero que ganan mejor (MUCHO mejor) que un camarero, eso también es cien por cien segurísimo.
ingenierodepalillos #14 ingenierodepalillos *
#13 Mejor que un camarero, por supuesto, creo que la de camarero es de las profesiones peor pagadas de España, con notable diferencia, justo después de los jornaleros.
Chinchorro #15 Chinchorro
#14 pues aún están por encima de los cuidadores de ancianos.
ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
#15 Eso no lo sabía y tiene pinta de ser cierto, gracias.
#9 drstrangelove
#5 Esos son los albañiles que se han dado cuenta que haciendo reformas por su cuenta ganan mucho más que currando en la obra.

Pero el sector en general está altamente precarizado.
Chinchorro #12 Chinchorro
#9 Entiendo que todos los albañiles tienen la opción de hacer reformas particulares. Cosa que los camareros no tienen.
Así que no, no considero la albañilería una trabajo mal remunerado.
#20 cunaxa
#5 he pagado una reforma en una casa este año a precio de caviar beluga
Busca mejor, que hay muchos albañiles que buscan y buscan hacer chaperones y no encuentran clientes.
Chinchorro #24 Chinchorro
#20 He buscado, no te creas que ha sido fácil. Y entre la búsqueda, el presupuesto y que él (su equipo) tuviera disponibilidad, han pasado cuatro meses.
En zona muy turística al menos, que es el que ha sido mis caso, es complicado encontrar albañiles. Y tienes que pagarlo (insisto, cosa que me parece estupenda, pero que de precario nada).
Khadgar #10 Khadgar
#1 Los jóvenes, que son unos vagos y maleantes, incapaces de remangarse durante unas míseras ocho o diez horas al día para que el patrón pueda sacar un mínimo beneficio de su trabajo. :troll:
#18 Katos
#1 albañil es precario????
Quizas esa concepcion es el problema
#19 cunaxa *
#17 Cito lo que pone la EAL "Encuesta Laboral Anual" sobre el tema de falta de empleados:
"Si atendemos al tipo de dificultades para cubrir un puesto de trabajo, la más frecuente es la “dificultad para acordar las condiciones laborales (salario, jornada, horarios, ...)” con un 34,2%, seguido de la “falta de experiencia” con un 31,4%. La dificultad menos frecuente es “falta de competencias digitales en los candidatos (seguridad, contenido digital, manejo de softwares de comunicación, etc.)” con un 3,0%."

Es decir, que no quieren pagar más. Es una simple cuestión de salarios.
Compárese lo que transmite el artículo con la realidad.
cc/ #1
Dragstat #25 Dragstat
#23 técnicamente no es una mentira pero entiendo tu razonamiento. Yo lo veo como una noticia que muestra como los dirigentes ni se entera, ni se quiere enterar, del problema. "¿Por qué faltan camareros y albañiles?" ¿Alguien por aquí tiene dudas de por qué faltan?
daTO #6 daTO *
Los albañiles que conozco van a la obra a hacer el presupuesto y a cobrar. Los ladrillos los ponen inmigrantes,
#22 cunaxa
#6 Como si los inmigrantes no fueran albañiles o no fueran personas.
Hace falta ser xenófobo.
#17 cunaxa
No faltan profesionales de ninguna profesión.
Una de las razones por las que una empresa puede calificar un empleo "de difícil cobertura" es que los trabajadores piden un salario que ella no está dispuesta a ofrecer.
Es decir que pagan tan poco que al trabajador le sale a pérdidas coger el trabajo.
Y con todo y con eso, España es el país de la UE donde más rápido se cubren los empleos, más o menos a la velocidad de los más rápidos, Bulgaria creo que era el otro.
#0 estamos en el país con más paro de la UE y de la OCDE. Usa un poco el sentido común antes de enviar estas "noticias" que son más patraña que otra cosa.
Dragstat #21 Dragstat
#17 Pienso exactamente lo mismo que tú, y justo por eso la envio. La mayoría en este foro va a sacar la misma conclusión. Si fuese ForoCoches, OK diario o el ABC, los comentarios se llenarían de comentarios hablando de los vagos que son los jóvenes y demás. Pero aquí ya el primer comentario ha dado en el clavo.
#23 cunaxa
#21 Pienso exactamente lo mismo que tú, y justo por eso la envio.
Yo es que no le veo la ventaja a enviar mentiras. Las mentiras se extienden, sobre todo entre los que no van más allá de leer el titular.
#3 rafeame
Habrá que traer inmigrantes para que hagan el trabajo que ni los inmigrantes quieren.
juliusK #26 juliusK
Camareros, cocineros, albañiles, reponedores de lineales, repartidores de last mile, mecánicos "tradicionales" y "eléctricos"... profesiones con futuro, de momento.
