Fake News: no me leas que no te creo  

El caldeado ambiente político actual del país y los próximos procesos electorales no hacen más que acrecentar el temor a que como sociedad seamos víctimas de múltiples fake news y esa actividad maliciosa consiga su esperado efecto persuasor y nos haga, de forma mayoritaria, cambiar o consolidar ciertas percepciones sobre política que claramente reflejaremos en nuestro voto o ante nuestra posible intención de no votar, emitir un voto nulo, etc.