Los extraterrestres no votan ultraderecha: de la conspiración a la conspirreacción

Desde los años 50 del XX se construyó toda una cultura popular en torno a la ufología. Una comunidad con unas creencias compartidas, unos rituales, un relato místico; en definitiva, una unidad de destino en lo universal.Pasado un cuarto del siglo XXI observamos cómo la psicosis de aquellos frikis ha experimentado un desplazamiento ideológico. En estos tiempos hay otras intrigas que desmantelar: la sanidad pública, el cambio climático, el feminismo, la agenda 2030, la regulación de las relaciones laborales o la progresividad fiscal.