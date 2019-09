Un extranjero rico siempre será expat; uno pobre, inmigrante

¿Racismo o clasismo? "En Rusia son racistas con los negros. Una vez fui a un restaurante y cuando me marchaba rompieron los platos porque había comido un negro", me contó el genial conservacionista mozambiqueño Pedro Muagura. Eso sí es racismo. "El año pasado hicimos un crucero por el Mediterráneo y este año lo volveremos a hacer", me dijo en Damasco hace dos meses Tony Mezzanar, dueño del hotel Beit al Mamlouka. Él es sirio. A él nadie le impide desembarcar en ningún puerto.