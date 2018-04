La extraña cadena de coincidencias que casi deja sordo a un científico de la NASA al cerrar la tapa del inodoro

¿A quién no le ha pasado? La cisterna no funciona, el agua no para de correr, y hay que destapar el tanque del inodoro para arreglar el dichoso mecanismo. El físico Philip Metzger de la NASA ya había terminado de reparar la válvula del inodoro cuando la tapa del tanque se deslizó de entre sus dedos y golpeó el borde de la taza antes de tocar el suelo. La tapa no se rompió, pero Metzger estuvo cerca de quedarse sordo. ¿Sordo? ¿Por el golpe de la tapa del WC? Sí, pero no fue cualquier golpe: fue el golpe perfecto.