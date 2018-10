La presentadora Mónica Martínez ha arremetido contra ella: "¡Con lo que me hiciste pasar a mi por quedarme embaraza!" Se ha sumado a otras periodistas de la cadena que han criticado a Lomana. “Qué bueno que ahora algunas defiendan con tanta fuerza el derecho de alzar la voz. Para muchos profesionales de Antena 3 Noticias no resultó tan fácil. #ElFinDelMiedo . Me gusta el título”, decía Pilar Ruiperez, periodista especializada en información política en Antena 3.