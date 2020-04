La exposición al cannabis aumenta la sensibilidad a la cocaína en el cerebro adolescente

La respuesta inicial del organismo a una sustancia adictiva influye en el deseo de repetir el consumo. Es decir, si el individuo percibe dicha experiencia como positiva, es más probable que quiera tomar la sustancia de nuevo. Ahora, un estudio, publicado en tiempo reciente por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra, además, que la exposición al cannabis durante la adolescencia induce cambios moleculares en el cerebro que condicionan la primera experiencia con la cocaína. En su trabajo, Philippe A. Melas y su equipo