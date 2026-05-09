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Expertos cuestionan medidas de autoridades sanitarias de EEUU ante brote de hantavirus en crucero

Expertos cuestionan medidas de autoridades sanitarias de EEUU ante brote de hantavirus en crucero

No hubo un envío rápido de investigadores de enfermedades. Ni una conferencia de prensa televisada para informar a la población. Tampoco alertas sanitarias oportunas para los médicos. En medio de un brote de hantavirus que involucra a estadounidenses y acapara titulares en todo el mundo, la principal agencia de salud pública del gobierno de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ha estado inusualmente ausente, según varios expertos.

| etiquetas: eeuu , salud , hantavirus , sanidad
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2 comentarios
5 1 0 K 83 salud
camvalf #1 camvalf
Home esta loco por abandonar el OMS no va a dar motivos para que alguno de los descerebrados que le votan le de por pensar que a lo mejor quiere poner los interés de las empresas, a poder ser las suyas, por encima de la salud de los votantes,.
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#2 marcotolo
pues que les impongan controles sanitarios a sus ciudadanos( pagados por ellos evidentemente) a quienes quieran entrar a otro pais,
asi se matan dos pajaros de un tiro
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menéame