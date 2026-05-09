Expertos cuestionan medidas de autoridades sanitarias de EEUU ante brote de hantavirus en crucero

No hubo un envío rápido de investigadores de enfermedades. Ni una conferencia de prensa televisada para informar a la población. Tampoco alertas sanitarias oportunas para los médicos. En medio de un brote de hantavirus que involucra a estadounidenses y acapara titulares en todo el mundo, la principal agencia de salud pública del gobierno de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ha estado inusualmente ausente, según varios expertos.