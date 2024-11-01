edición general
Exoplaneta con forma de limón desconcierta a científicos

El telescopio espacial James Webb identificó un exoplaneta gigante que llama la atención por su forma alargada y que tiene una composición química desconocida hasta ahora por los científicos.

¿Han apuntado el telescopio ese a Murcia?
Primeras imágenes de una zona residencial del exoplaneta limón :  media
