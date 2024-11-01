·
Exoplaneta con forma de limón desconcierta a científicos
El telescopio espacial James Webb identificó un exoplaneta gigante que llama la atención por su forma alargada y que tiene una composición química desconocida hasta ahora por los científicos.
astronomia
2 comentarios
#1
Pulpatine
¿Han apuntado el telescopio ese a Murcia?
0
K
9
#2
frankiegth
*
Primeras imágenes de una zona residencial del exoplaneta limón :
0
K
12
